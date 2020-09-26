В катастрофе Ан-26 под Харьковом погиб сын депутата – ветерана АТО из Николаева
В катастрофе Ан-26 под Харьковом погиб сын ветерана, депутата Николаевского облсовета Вадима Олабина – Владимир Олабин.
О трагедии написал на личной странице в Facebook общественный деятель Игорь Дятлов. По его словам, Владимир Олабин был курсантом Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
"Последняя пятница сентября в один момент изменила жизни сразу нескольких семей. Ужасная трагедия унесла жизни молодых курсантов, которые мечтали о полетах. Кроме курсантов, погибли военнослужащие, входящие в экипаж воздушного судна. К сожалению, катастрофа самолета Ан-26 под Чугуевом принесла потерю и семье депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина", – написал Дятлов.
"Одним из курсантов, который был во взорвавшемся во время учебного полета самолете стал сын депутата – Владимир Олабин. Он проходил обучение в Харьковском университете воздушных сил. Невозможно представить боль от потери родных и близких", – добавил он.
На сайте "Преступности.НЕТ" уточнили, что юному курсанту в ноябре только должен был исполниться 21 год. Отец погибшего парня является полковником СБУ в отставке, он участвовал в боевых действиях на Донбассе, сейчас на пенсии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
из 27 человек, находившихся на борту самолета, после авиакатастрофы выжил только курсант Вячеслав Золочевский.
Еще один курсант, которому удалось выпрыгнуть из Ан-26, умер от полученных травм утром 26 сентября. Это Виталий Вильховый из Львовской области. На родине перед поступлением в ХУВС парень закончил Львовский военный лицей им. Героев Крут.
Также стало известно, что на борту самолета ВСУ Ан-26, который 25 сентября разбился под Харьковом, находился Александр Скочков – сын Игоря Скочкова, штурмана Ил-76, сбитого террористами над Луганском.
Однако мать курсанта Скочкова заявила, что официально не получила информации о смерти сына, поэтому не верит в его гибель.
В свою очередь мать пилота Ан-26 Ашрафа Мсуи рассказала, что парень звонил ей за день до трагедии и говорил, что самолет был неисправен.