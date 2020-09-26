В катастрофе Ан-26 под Харьковом погиб сын депутата – ветерана АТО из Николаева

В катастрофе Ан-26 под Харьковом погиб сын ветерана, депутата Николаевского облсовета Вадима Олабина – Владимир Олабин.

О трагедии написал на личной странице в Facebook общественный деятель Игорь Дятлов. По его словам, Владимир Олабин был курсантом Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

"Последняя пятница сентября в один момент изменила жизни сразу нескольких семей. Ужасная трагедия унесла жизни молодых курсантов, которые мечтали о полетах. Кроме курсантов, погибли военнослужащие, входящие в экипаж воздушного судна. К сожалению, катастрофа самолета Ан-26 под Чугуевом принесла потерю и семье депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина", – написал Дятлов.

"Одним из курсантов, который был во взорвавшемся во время учебного полета самолете стал сын депутата – Владимир Олабин. Он проходил обучение в Харьковском университете воздушных сил. Невозможно представить боль от потери родных и близких", – добавил он.

На сайте "Преступности.НЕТ" уточнили, что юному курсанту в ноябре только должен был исполниться 21 год. Отец погибшего парня является полковником СБУ в отставке, он участвовал в боевых действиях на Донбассе, сейчас на пенсии.

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