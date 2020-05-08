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9 мая • обновлено в 00:28
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В Катаре застряли почти 80 украинцев: появилось видео обращения к власти

1.3т
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Из Дохи (Катар) в Украину из-за карантина не могут вернуться почти 80 граждан, у них заканчиваются деньги и действие виз.

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Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Коронавирус онлайн". На нем одна из украинок Юлия рассказала о критическом положении, котором оказались люди (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Вы делаете все, чтобы вас ненавидели": украинка, застрявшая в Катаре, обратилась с криком души к власти

По ее словам, все согласны пройти обсервацию и готовы заплатить за рейс.

"Нас 76 человек, которые нуждаются в помощи и хотят вернуться домой, готовы подписать документы на обсервацию. Мы готовы заплатить за билеты, но по адекватной цене, а не по той, которую вы выставляете для людей, не зарабатывающих миллионы и даже тысячи. Это люди, которые зарабатывают максимум 500-600 долларов, трудясь по 12-14 часов", – отметила Юлия.

По словам девушки, в посольстве ответили, что их недостаточно для организации эвакуационного рейса. Она также заявила, что украинские власти делают все для того, чтобы их ненавидели граждане.

"Вы делаете все возможное и невозможное для того, чтобы народ, который вас избрал, ненавидел вас. Большинство людей считает именно так в данный момент", – подчеркнула Юлия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину в конце марта прибыли самолеты из Дохи с украинцами на борту. После посадки бортов произошел скандал из-за обязательной обсервации.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
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