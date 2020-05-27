В Карпаты вернулся мороз и метели. Поразительное фото

В украинских Карпатах в среду, 27 мая, вновь наблюдается зимняя погода: температура воздуха в некоторых местах снизилась ниже нуля, и даже бушевали метели.

Соответствующее фото с горы Поп Иван опубликовали на странице Черногорского горного поискового-спасательного поста в Facebook.

Снег на горе Поп Иван Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста

"По состоянию на 09:20 27 мая 2020 года на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -1°С, ветер северо-восточный 11 м/с, облачно, туман, ограниченная видимость до 50 м, метель", – говорится в сообщении.

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