В Карпатах засняли "горное привидение": впечатляющие фото

Туристы, которые находились на самом высоком горном хребте в украинских Карпатах – Чорногоре, заметили необычную оптическую иллюзию – гигантскую тень, похожую на человека.

Кадры появились на странице в Facebook-сообществе "Клуб піших туристів". Туристам известен этот феномен, но его появление всегда ошеломляет (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Такое атмосферное явление называется "Брокенский призрак", – пишут в сообществе.

Карпаты

Брокенский призрак представляет собой редкое оптическое явление в горах, когда человек может увидеть свою тень на поверхности облаков или тумана в направлении, противоположном солнцу.

Эта тень может казаться очень большой, а в некоторых случаях она окружена цветными кольцами. Кроме того, иногда призрак может двигаться, что связано с движением облачного слоя и колебаниями плотности облаков.

"Брокенский призрак" в Карпатах Facebook "Клуб піших туристів"

"Брокенский призрак" в Карпатах Facebook "Клуб піших туристів"

Как писал OBOZREVATEL, американское космическое ведомство NASA продемонстрировало туманность, расположенную во внешней области галактики. Исследователям она напомнила символ Хэллоуина, тыкву-светильник.

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