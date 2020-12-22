В Карпатах замерзло самое большое озеро Синевир. Фоторепортаж

Мирослав Семенюк Общество 03:00, 22.12.2020

В Межгорском районе Закарпатья замерзло самое большое озеро Украинских Карпат – Синевир.

Как сообщает "Укринформ", сейчас плес водоема полностью покрыт льдом (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Туристов у озера мало. Те, что есть, свободно гуляют по льду – сейчас озеро можно пройти вдоль и поперек, добраться до центального островка с украинским флагом и перейти по замерзшей воде к памятнику Сине и Виру на противоположном берегу", – отмечает издание.

21 декабря дневная температура воздуха составляла здесь -3 градуса. Внизу, в селе Синевирская Поляна, днем нет мороза, и река Теребля не скована льдом.

Озеро Синевир находится на высоте 989 м над уровнем моря. Имеет среднюю площадь 4-5 гектаров, средняя глубина составляет 8-10 м, максимальная – 22-24 м.

Купаться в Синевире запрещено. Вода здесь холодная и даже летом максимально нагревается только до 13 градусов.

Замерзло наибольшее озеро Украинских Карпат – Синевир
ukrinform.ua
Плес водоема полностью покрыт льдом
ukrinform.ua
Сейчас озеро можно пройти вдоль и поперек
ukrinform.ua
Можно добраться к центальному островку с украинским флагом
ukrinform.ua
Туристов у озера мало
ukrinform.ua
Люди свободно гуляют по льду
ukrinform.ua
У озера нет знака о запрете не ходить по льду
ukrinform.ua
Озеро Синевир
Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году в Болгарии из-за чрезвычайно холодной зимы впервые за 63 года замерзло Черное море.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Войска РФ взорвали трактор с мирными жителями на Донбассе – штаб ООС

Британия – в изоляции из-за мутации COVID-19: аэропорты закрывают, поставки продуктов и вакцины под угрозой

Украинцы выступают за вступление в ЕС и НАТО, но многие хотят и военного союза с РФ – опрос

"Слуги" захотели отменить штрафы за русский язык в сфере обслуживания

Кабмин назначил Витренко и.о. министра энергетики