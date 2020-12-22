В Карпатах замерзло самое большое озеро Синевир. Фоторепортаж

В Межгорском районе Закарпатья замерзло самое большое озеро Украинских Карпат – Синевир.

Как сообщает "Укринформ", сейчас плес водоема полностью покрыт льдом (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Туристов у озера мало. Те, что есть, свободно гуляют по льду – сейчас озеро можно пройти вдоль и поперек, добраться до центального островка с украинским флагом и перейти по замерзшей воде к памятнику Сине и Виру на противоположном берегу", – отмечает издание.

21 декабря дневная температура воздуха составляла здесь -3 градуса. Внизу, в селе Синевирская Поляна, днем нет мороза, и река Теребля не скована льдом.

Озеро Синевир находится на высоте 989 м над уровнем моря. Имеет среднюю площадь 4-5 гектаров, средняя глубина составляет 8-10 м, максимальная – 22-24 м.

Купаться в Синевире запрещено. Вода здесь холодная и даже летом максимально нагревается только до 13 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году в Болгарии из-за чрезвычайно холодной зимы впервые за 63 года замерзло Черное море.