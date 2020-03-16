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16 марта • обновлено в 14:54
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В Карпатах выпало более метра снега: украинцев предупредили об опасности

1.5т
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В украинских Карпатах высота снежного покрова местами достигает 130 см.

Как сообщается на Facebook-странице о снеголавинной ситуации в Карпатах, на снеголавинной станции Пожежевская высота снежного покрова составляет 31-130 см. Снег свежий, хорошо закреплен.

В Карпатах выпало более метра снега: украинцев предупредили об опасности

pixabay.com

На горе Драгобрат снежный покров достигает 121 см.

На снеголавинной станции Плай выпало 25-38 см снега, он свежий, пылеобразный, очень хорошо закреплен и стабилен.

Умеренная снеголавинная опасность (ІІ уровень) ожидается 16-17 марта в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей.

Низкая снеголавинная опасность (І уровень) сохранится в горах Львовской и Черновицкой областей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в связи с ухудшением погодных условий в Карпатах сохраняется снеголавинная опасность.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
Карпаты погода
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