В Карпатах выпало более метра снега: украинцев предупредили об опасности

В украинских Карпатах высота снежного покрова местами достигает 130 см.
Как сообщается на Facebook-странице о снеголавинной ситуации в Карпатах, на снеголавинной станции Пожежевская высота снежного покрова составляет 31-130 см. Снег свежий, хорошо закреплен.
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На горе Драгобрат снежный покров достигает 121 см.
На снеголавинной станции Плай выпало 25-38 см снега, он свежий, пылеобразный, очень хорошо закреплен и стабилен.
Умеренная снеголавинная опасность (ІІ уровень) ожидается 16-17 марта в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей.
Низкая снеголавинная опасность (І уровень) сохранится в горах Львовской и Черновицкой областей.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в связи с ухудшением погодных условий в Карпатах сохраняется снеголавинная опасность.
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