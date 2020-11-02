В Карпатах выпал снег и ударил мороз. Фото

Утром в понедельник, 2 ноября, в украинских Карпатах была зафиксирована настоящая зимняя погода. Там выпал снег и ударил мороз.

Соответствующую информацию обнародовали на странице Черногорского поисково-спасательного поста в Facebook. В частности, существенное похолодание пришло на гору Поп Иван.

"По состоянию на 7:20, 02 ноября 2020 года, на горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер западный, 4-5 м/с, температура воздуха -4°С", – говорится в сообщении.

На горе Поп Иван в Карпатах выпал снег. Facebook Черногорского поисково-спасательного поста

Украинцы с восторгом отреагировали на приход зимы в Карпаты и оставили под ярким фото свои комментарии.

"Каждое утро смотрю на их фото. Просто класс!", "Хочу туда", "Красота", "Супер", "Вот это красота", – впечатлены пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 октября украинские Карпаты также засыпало снегом, а температура воздуха снизилась до -4 градусов. Тогда зима пришла на гору Поп Иван Черногорский и на горнолыжные курорты Буковель, Драгобрат и Захар Беркут.