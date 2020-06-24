В Карпатах в разгар наводнения заметили машину для вывоза леса

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как машина для вывоза леса-кругляка едет под одним из мостов в Карпатах во время наводнения.

Кадры обнародовали на странице сообщества "Баба і кіт" в Facebook. "Наводнение наводнением, а лес резать надо", – с сарказмом отметили авторы публикации (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На ролике машина буквально плывет по разлившейся горной реке. К слову, в момент съемки она была не загружена древесиной.

Трал для вывоза леса ехал прямо по разливу реки Скриншот видео

Кадры глубоко возмутили многих украинцев, и они высказали свое негодование по поводу браконьерской вырубки лесов в Карпатах в многочисленных комментариях.

"За все нужно платить. На лесе заработали все. Резали, пилили, экспортировали и уср*лись. Теперь природа бьет по насильниках", "С ума сойти! Люди, вы сдурели там или что? Вам же самим там жить", "Тю, тоже мне проблема – вот дальнобойщики, это да! Это "заср*нцы", "Лес сам себя не спилит", "Арахамии срочно нужна корабельная сосна", – пишут люди.

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