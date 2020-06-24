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В Карпатах в разгар наводнения заметили машину для вывоза леса

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
1,6 т.
Во время наводнения в Карпатах заметили лесовоз

Во время наводнения в Карпатах заметили лесовоз

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как машина для вывоза леса-кругляка едет под одним из мостов в Карпатах во время наводнения.

Кадры обнародовали на странице сообщества "Баба і кіт" в Facebook. "Наводнение наводнением, а лес резать надо", – с сарказмом отметили авторы публикации (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На ролике машина буквально плывет по разлившейся горной реке. К слову, в момент съемки она была не загружена древесиной.

Трал для вывоза леса ехал прямо по разливу реки

Трал для вывоза леса ехал прямо по разливу реки Скриншот видео

Кадры глубоко возмутили многих украинцев, и они высказали свое негодование по поводу браконьерской вырубки лесов в Карпатах в многочисленных комментариях.

"За все нужно платить. На лесе заработали все. Резали, пилили, экспортировали и уср*лись. Теперь природа бьет по насильниках", "С ума сойти! Люди, вы сдурели там или что? Вам же самим там жить", "Тю, тоже мне проблема – вот дальнобойщики, это да! Это "заср*нцы", "Лес сам себя не спилит", "Арахамии срочно нужна корабельная сосна", – пишут люди.

В Карпатах в разгар наводнения заметили машину для вывоза леса

В Карпатах в разгар наводнения заметили машину для вывоза леса

В Карпатах в разгар наводнения заметили машину для вывоза леса

В Карпатах в разгар наводнения заметили машину для вывоза леса

В Карпатах в разгар наводнения заметили машину для вывоза леса

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаВырубка леса в УкраинеНаводнение на западе Украины 2020 годаКарпаты
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  1. /Общество