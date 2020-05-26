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26 мая • обновлено в 11:18
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В Карпатах в канун лета намело почти полметра снега. Фото

1.1т
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Высокогорье Карпат за менее чем неделю до начала лета, 26 мая, замело метелями и завалило снегом.

В частности, там выпало 10-15 см снега, а местами и все 30-40 см. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на странице в Facebook.

"По состоянию на 09:30 26.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -2°С, ветер северо-западной 5 м/с, облачно", – говорится в посте.

В Карпатах снова выпал снег

В Карпатах снова выпал снег

Спасатели также предупреждают об ограниченной видимости из-за тумана и снега в горах – до 50 метров.

В то же время украинцы, сравнивая фото заснеженной горы Поп Иван Черногорский с погодой на более равнинной местности, в комментариях отмечают, мол, не верится, что там намело столько снега. Кроме этого, признаются, что в конце мая им таки уже хочется тепла.

Гору Поп Иван Черногорский замело снегом 26 мая

Гору Поп Иван Черногорский замело снегом 26 мая

Facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

"Глядя на буковельские камеры, даже не верится – там просто дождь – мокрая весна!", "Тепла уже хочется!" – комментируют пользователи.

Реакция украинцев

Реакция украинцев

Facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Как сообщал OBOZREVATEL, на Черногорском хребте в украинских Карпатах в воскресенье, 24 мая, внезапно выпал снег и похолодало практически до зимних показателей.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Карпаты Погода в Карпатах
Место
Украина Ивано-Франковск
Теги
снегопад Карпаты
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