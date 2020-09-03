В Карпатах установят "горящий" 25-метровый крест. Фото

На горе возле села Старуня в Ивано-Франковской области начали устанавливать 25-метровый крест.

Ширина конструкции составит 14 метров, ее также оснастят подсветкой, сообщается на сайте Ивано-Франковской архиепархии Украинской греко-католической церкви (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Визуализация креста. ugcc.if.ua

Изготавливали крест в Днепре и оттуда на грузовиках привезли на Прикарпатье.

Монтаж конструкции креста. ugcc.if.ua

Конструкция станет частью паломнического маршрута "Крестная дорога" протяженностью более 500 метров.

К кресту будет вести дорожка. svmlukach.org.ua

К нему будет вести дорожка из плитки, которую сейчас укладывают строители. С обеих сторон дорожки установят деревянные кресты с иконами, на которых будут изображены события из крестного хода Иисуса Христа.

Работы на территории, где будет установлен крест. svmlukach.org.ua

Внизу также построят источник Матери Божьей Неустанной Помощи и сцену для мероприятий, а наверху под крестом – часовню.

Крест устанавливают возле села Старуня. Google Maps

Возле села Старуня находится грязевой вулкан, который является памяткой природы общегосударственного значения. Также возле него находили останки животных ледникового периода.