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10 февраля • обновлено в 18:49
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В Карпатах сняли страшную снежную бурю: апокалиптичное видео

7.7т
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В сети показали сильнейший ветер, который разгулялся на вершине одной из самых высоких гор Закарпатья – Плае, где находится метеостанция.

Видео на странице в Facebook опубликовал Сергей Мальчевский. Именно в данном регионе синоптики предупреждали об оранжевом уровне опасности (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

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"10.02.2020. Ветер юго-западный, 34-40 м/с, очень сильная поземка", – прокомментировал впечатляющее видео автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 10 февраля, резко ухудшится погода. Ожидаются сильнейшие порывы ветра, мокрый снег и метели.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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