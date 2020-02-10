В Карпатах сняли страшную снежную бурю: апокалиптичное видео

В сети показали сильнейший ветер, который разгулялся на вершине одной из самых высоких гор Закарпатья – Плае, где находится метеостанция.

Видео на странице в Facebook опубликовал Сергей Мальчевский. Именно в данном регионе синоптики предупреждали об оранжевом уровне опасности (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

"10.02.2020. Ветер юго-западный, 34-40 м/с, очень сильная поземка", – прокомментировал впечатляющее видео автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 10 февраля, резко ухудшится погода. Ожидаются сильнейшие порывы ветра, мокрый снег и метели.

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