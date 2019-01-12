В Карпатах поднялся мощный снежный вихрь: устрашающее видео

Украинским лыжникам удалось заснять на видео снежный вихрь в высокогорье Карпат.

На кадрах, выложенных в сети, видно, что круговорот поднялся среди горнолыжной трассы. Произошло это в селе Пилипец на Закарпатье.

С туристов никого не задело, обошлось без жертв. Однако, зрелище было устрашающим.

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Карпатах нашли живым пропавшего несколько дней назад лыжника из Киева Игоря Грищенко. Лыжника транспортировали в ближайший населенный пункт, где передали врачам скорой помощи. Теперь им занимаются медики.

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