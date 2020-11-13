В Карабахе жители жгут дома перед приходом армии Азербайджана – СМИ. Видео

В селе Дадиванк Карвачарского района в Нагорном Карабахе местные якобы сжигают собственные дома, чтобы они не достались азербайджанцам.

Армия Азербайджана должна зайти сюда в ближайшее время согласно мирному соглашению, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на армянские СМИ. По информации журналистов, жители Карабаха недовольны капитуляцией Армении (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Сжигая дома, местные жители якобы таким образом выказывают свое несогласие с подписанием мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

В Mash особо отметили, что это не официальная информация, а только заявление армянских СМИ.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что участники протеста в Ереване потребовали от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку до полуночи, 12 ноября. В случае отказа они пригрозили самостоятельно "решить вопрос с его уходом".

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL.

О сути конфликта Армении и Азербайджана – читайте по ссылке.