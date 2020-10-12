В Карабахе заявили о широкомасштабных боевых действиях

В районе города Гадрут в Нагорном Карабахе активизировались широкомасштабные боевые действия между Арменией и Азербайджаном.

Об этом 12 октября заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян на своей странице в Facebook.

"Враг, сконцентрировав большие силы в этом направлении, любым способом пытается проникнуть в город. Армия обороны ведет тяжелые бои за каждый клочок земли", – написал он.

В Карабахе обострилась обстановка Facebook Ваграм Погосян

Позже он уточнил, что азербайджанские военные на разных направлениях линии фронта якобы вновь начали атаку.

"Отряды авангарда противника на разных направлениях линии фронта снова начали атаку. Армия обороны принимает адекватные меры, чтобы их остановить", – заявил он.

В Карабахе начались шикоромасштабные бои Facebook Ваграм Погосян

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 октября Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня для обмена пленными и телами погибших. Менее чем через час после вступления перемирия в силу страны заявили о нарушениях противника и возобновлении обстрелов. Вскоре Азербайджан объявил о полном прекращении огня в Карабахе.

Стороны вновь развернули полномасштабные боевые действия на Южном Кавказе за Нагорно-Карабахский регион в конце сентября. Он признан частью Азербайджана, однако фактически он находится под контролем этнических армян.