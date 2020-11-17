В Канаде создали шлем от коронавируса

32-летний житель Канады Езин Аль-Кайси придумал шлем для защиты от коронавируса.

Изобретатель использует его во время поездок на работу в метро Торонто, пишет BBC. Защитное приспособление закрывает голову и грудь, а также имеет забрало.

В устройство вмонтирован вентилятор с питанием от батареек и фильтром респиратора – это позволяет очищать воздух, поступающий извне.

По информации изобретателя, заявку на приобретение шлема уже подали около 10 тысяч человек. Купить его можно на сайте одного из онлайн-магазинов за $379 (около 10,6 тыс. грн).

Канадец не первый, кто придумал подобный защитный девайс. К примеру, ветеран ВМС США Крис Элингер из штата Техас выпустила продукт под названием NE-1. Изделие похоже на мотоциклетный шлем, имеет систему фильтрации воздуха с электроприводом, внутренние и внешние микрофоны и динамики, чтобы пользователь мог полноценно общаться с окружающими.

Защитный шлем от коронавируса bbc.com

Защитный шлем от Крис Элингер bbc.com

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, сотрудники Массачусетского технологического института (США) создали маску, способную убить коронавирус. Пока имеется лишь прототип устройства, однако создатели уже подали заявку на патент.