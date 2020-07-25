В Каменце-Подольском авто врезалось в скорую: пострадали 9 человек

В Каменце-Подольском Хмельницкой области в ДТП с участием машины скорой помощи пострадали 9 человек.

Как говорится на официальном сайте областного управления Национальной полиции, авария случилось 24 июля около 18:35 на перекрестке улиц Пушкинской и Привокзальной (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Предварительно установлено, что 30-летний местный житель, управляя автомобилем Honda Accord, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с каретой экстренной медицинской помощи Peugeot Boxer под управлением 36-летнего каменчанина.

Скорая двигалась по главной дороге с проблесковыми маячками и звуковым сигналом, транспортируя 75-летнюю пенсионерку в городскую больницу.

В результате ДТП травмированы водитель автомобиля Honda и трое его пассажиров, а также водитель скорой, 63-летний врач, 33-летняя медсестра, больная и 46-летняя женщина, которая ее сопровождала.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Каменце-Подольском Honda Accord столкнулась со скорой помощью hm.npu.gov.ua

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