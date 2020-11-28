В Каменец-Подольском авто влетело на терасу кафе и перевернулось, есть жертвы. Фото и видео 18+

В Каменце-Подольском водитель автомобиля Subaru не справился с управлением, влетел на тротуар, врезался в кафе и перевернулся. Два человека погибли, еще два пострадали.

Об этом сообщили на сайте Главного управления Национальной в полиции Хмельницкой области. Отмечается, что авария произошла в пятницу, 27 ноября в 22:10 на улице Леси Украинки.

В сети уже появилось видео с камеры наблюдения. Как видно на записи, авто ехало с большой скоростью. После аварии водитель поднял на тротуаре одну из пострадавших. Вместе с тем другая женщина не подавала признаков жизни.

"35-летний местный житель, управляя автомобилем Subaru, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП две его пассажирки 42 и 35 лет от полученных травм погибли на месте происшествия. Сам водитель и еще одна его пассажирка 37 лет с телесными повреждениями госпитализированы в городскую больницу", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. в рамках расследования назначен ряд экспертиз. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Внимание, видео 18+!

Как писал OBOZREVATEL, 15 ноября под Одессой произошло ДТП с пострадавшей. В результате столкновения военного тягача, который транспортировал танк, и Mercedes Sprinter пассажирка последнего получила перелом позвоночника.