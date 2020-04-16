В Калиновской районной больнице на Винниччине коронавирусом COVID-19 заразились уже 32 медика, еще 200 образцов анализов сейчас на исследовании.

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Об этом сообщается в сюжете ТСН. Как рассказала одна из медсестер, в учреждении не хватало элементарных средств защиты (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

У медсестры подозревают COVID-19. С температурой и кашлем она лечится дома, результатов ее анализов пока нет. В беседе с журналистами по телефону сотрудница больницы назвала возмутительными заявления местных чиновников о том, что она и ее коллеги якобы сами виноваты в заражении.

"Мне выдали четыре одноразовые голубые маски, пару перчаток – и все. Я должна была все шить сама и себя защищать. И потом председатель Винницкой ОГА сказал, что это нарушение самодисциплины", – рассказала медсестра.

В Калиновской районной больнице – массовая вспышка COVID-19 Коллаж

Официально источник заражения медиков не называют. В больнице было трое пациентов с COVID-19, но заболели те сотрудники, которые не контактировали с ними.

"Лабораторно не доказано, что именно эти больные были источником заражения. Случаи инфицирования были и в тех, которые не работали с этими больными. Например, работники хирургического отделения", – рассказал заведующий отделом Винницкого лабораторного центра Степан Томин.

При этом руководство больницы отрицало, что у медиков не было средств защиты. Поднялся скандал, и чиновники заявили, что в массовом заражении виноваты сами врачи.

"Здесь вопрос больше в личной дисциплине каждого сотрудника и контроля руководителя учреждения. В частности, не только не медицинском рабочем месте, но и в быту", – считает Владислав Скальский, председатель Винницкой ОГА.

Пока сотрудники Калиновской больницы находятся в самоизоляции. В целом на Винниччине 90 инфицированных коронавирусом медиков.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на 16 апреля в Украине зафиксировано 788 случаев заражения COVID-19 среди медработников, что составляет около 19% от всех подтвержденных случаев.