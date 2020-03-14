В каких странах закрыли диппредставительства Украины: список и как достучаться

Украинские дипломатические учреждения в ряде стран мира перестают принимать граждан из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщили пресс-службы диппредставительств Украины. Так, с 16 марта Генеральное консульство в Милане приостанавливает прием граждан и выдачу документов.

Украинские дипучреждения закрываются из-за коронавируса pixabay.com

С 16 по 20 марта прекращает прием граждан консульская служба при посольстве Украины во Франции. Генконсульство Украины в Барселоне объявило о переходе на дистанционный режим работы с 00:00 часов 14 марта.

Также прекратило консульський прием посольство Украины в США.

О прекращении приема граждан сообщили посольство Украины в Венгрии, Генконсульство Украины в Кракове, консульство Украины в Порту (Португалия), Генконсульство Украины в Стамбуле, консульство Украины в Анталии, консульство Украины в Эдинбурге.

В случае возникновения экстренных ситуаций гражданам Украины советуют обращаться на горячие линии дипучреждений по телефону.

Как писал OBOZREVATEL, Украина на две недели введет полное ограничение авиасообщения из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире. Меры начнут действовать с полуночи 17 марта.

Люди за границей не знают, как вернуться домой. Украинка пожаловалась на беспомощность консульства и отсутствие авиабилетов.

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