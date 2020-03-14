В каких странах закрыли диппредставительства Украины: список и как достучаться

Украинские дипломатические учреждения в ряде стран мира перестают принимать граждан из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщили пресс-службы диппредставительств Украины. Так, с 16 марта Генеральное консульство в Милане приостанавливает прием граждан и выдачу документов.
Украинские дипучреждения закрываются из-за коронавируса
pixabay.com
С 16 по 20 марта прекращает прием граждан консульская служба при посольстве Украины во Франции. Генконсульство Украины в Барселоне объявило о переходе на дистанционный режим работы с 00:00 часов 14 марта.
Также прекратило консульський прием посольство Украины в США.
О прекращении приема граждан сообщили посольство Украины в Венгрии, Генконсульство Украины в Кракове, консульство Украины в Порту (Португалия), Генконсульство Украины в Стамбуле, консульство Украины в Анталии, консульство Украины в Эдинбурге.
В случае возникновения экстренных ситуаций гражданам Украины советуют обращаться на горячие линии дипучреждений по телефону.
Как писал OBOZREVATEL, Украина на две недели введет полное ограничение авиасообщения из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире. Меры начнут действовать с полуночи 17 марта.
Люди за границей не знают, как вернуться домой. Украинка пожаловалась на беспомощность консульства и отсутствие авиабилетов.
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