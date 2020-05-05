Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что под действие так называемого адаптивного карантина могут подпадать три области – Черновицкая, Тернопольская и Ивано-Франковска.

Как он рассказал в интервью "Украинскому радио", эти регионы сегодня являются лидерами по заболеваемости коронавирусом в Украине. Соответственно при уменьшении карантина по Украине с 11 мая Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности чрезвычайных ситуаций и областные комиссии будут принимать соответствующие решения о введении усиленных мер на территории этих областей.

"Возможно, это будут отдельные учреждения. Если это какое-то изолированное заведение, например, больница, где есть вспышка коронавируса, там будут вводиться определенные ограничения", – сказал Шмыгаль.

В каких регионах могут ввести адаптивный карантин: Шмыгаль дал разъяснение

Он напомнил, что 4 мая правительство приняло постановление о разрешении с 11 мая посещать парки, скверы, зоны отдыха, открыть часть объектов индустрии красоты: салоны красоты, педикюрные, маникюрные салоны, позволить тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд и открыть магазины непродуктовых товаров.

"То есть фактически откроются все магазины, кроме зон ТРЦ, которые вызывают массовые скопления, то есть это зоны развлечений, детские зоны, кинотеатры, фудкорты в ТРЦ. Все остальные магазины могут работать. Конечно, Минздрав вводит определенные алгоритмы и протоколы того, как должны работать все заведения торговли, летние площадки в ресторанах под открытым небом и тому подобное. Пока мы не видим возможности открыть междугородный транспорт. Городской транспорт будет работать и дальше в тех режимах, в которых работал. Мэры будут принимать решение об увеличении количества транспорта, о смене его графике работы", – добавил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продлили карантин до 22 мая, но с 11 мая несколько ослабят. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал план выхода Украины из карантина, который состоит из пяти этапов.