В каких областях Украины началось дистанционное обучение: список и правила
Украинские школы, которые находятся в регионах "красной" зоны из-за COVID-19, начали новый учебный год дистанционно. В остальных учебных заведениях нужно будет придерживаться определенных правил.
Об особенностях начала учебного года рассказывали и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет и министр здравоохранения Максим Степанов. Решение об ослаблении ограничений рассмотрят через 14 дней после начала учебы.
В случае нахождения в карантинных зонах с "зеленой" по "оранжевую" школы будут самостоятельно решать, как заниматься – дистанционно, по смешанной системе или по обычной.
Где учебный год начался дистанционно
С 1 сентября дистанционное обучение началось в 21 регионе Украины. В список попали:
города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
города Беляевка и Измаил Одесской области;
города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;
города Бережаны и Чортков, Бережанский район Тернопольской области;
город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.
Каких правил нужно придерживаться в школе
Кроме того, Минобразования обновило правила относительно организации учебного процесса в условиях карантина.
В школах, которые начали учебный год в обычном режиме, теперь будут придерживаться следующих ограничений:
учащимся 1-4 классов разрешено передвигаться в учебных заведениях без маски или респиратора;
в "оранжевых" регионах эпидемиологической опасности учителям рекомендуют преподавать свой предмет в защитных щитках;
учителя же, которые работают в "желтой" или "зеленой" зоне, должны просто соблюдать соответствующую дистанцию. Преподавать можно без масок;
допуск учителей на работу будет происходить только после проведения температурного скрининга;
в случае подтверждения коронавируса у кого-то из учеников, весь класс должен пойти на самоизоляцию;
дозаторы и антисептики должны находиться в заведении только на входе, в дальнейшем рекомендуется тщательно мыть руки после каждого урока.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские школы, которые находятся в регионах "красной" зоны из-за COVID-19, начнут новый учебный год дистанционно. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.