В каких областях Украины началось дистанционное обучение: список и правила

Украинские школы, которые находятся в регионах "красной" зоны из-за COVID-19, начали новый учебный год дистанционно. В остальных учебных заведениях нужно будет придерживаться определенных правил.

Об особенностях начала учебного года рассказывали и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет и министр здравоохранения Максим Степанов. Решение об ослаблении ограничений рассмотрят через 14 дней после начала учебы.

В случае нахождения в карантинных зонах с "зеленой" по "оранжевую" школы будут самостоятельно решать, как заниматься – дистанционно, по смешанной системе или по обычной.

Где учебный год начался дистанционно

С 1 сентября дистанционное обучение началось в 21 регионе Украины. В список попали:

города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

города Беляевка и Измаил Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;

города Бережаны и Чортков, Бережанский район Тернопольской области;

город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

Каких правил нужно придерживаться в школе

Кроме того, Минобразования обновило правила относительно организации учебного процесса в условиях карантина.

В школах, которые начали учебный год в обычном режиме, теперь будут придерживаться следующих ограничений:

учащимся 1 – 4 классов разрешено передвигаться в учебных заведениях без маски или распиратора;

в "оранжевых" регионах эпидемиологической опасности учителям рекомендуют преподавать свой предмет в защитных щитках;

учителя же, которые работают в "желтой" или "зеленой" зоне, должны просто соблюдать соответствующую дистанцию. Преподавать можно без масок;

допуск учителей на работу будет происходить только после проведения температурного скрининга;

в случае подтверждения коронавируса у кого-то из учеников, весь класс должен пойти на самоизоляцию;

дозаторы и антисептики должны находиться в заведении только на входе, в дальнейшем рекомендуется тщательно мыть руки после каждого урока.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские школы, которые находятся в регионах "красной" зоны из-за COVID-19, начнут новый учебный год дистанционно. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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