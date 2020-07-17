В какие страны могут полететь украинцы: появился новый список "красной" и "зеленой" зон

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон в связи с пандемией коронавируса.

Информацию по состоянию на 16 июля опубликовали на сайте ведомства. Отмечается, Албания, Болгария и Египет стали доступными для отдыха украинцам. В "зеленой зоне" также находятся Турция и Хорватия.

При этом в "красной зоне" остаются Черногория и Мальдивы.

"Напоминаем, что граждане, которые приезжают из стран "красной зоны" в Украину, должны проходить обсервацию или воспользоваться приложением "Действуй дома", – говорится в сообщении.

Список стран "красной" и "зеленой" зоны Минздрав

Список стран "красной" и "зеленой" зоны Минздрав

Список стран "красной" и "зеленой" зоны Минздрав

Список стран "красной" и "зеленой" зоны Минздрав

Список стран "красной" и "зеленой" зоны Минздрав

Как писал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения Украины изменило показатель для "опасных" стран с COVID-19.