В какие страны могут полететь украинцы: появился новый список "красной" и "зеленой" зон

Карина Бондаренко Общество 10:54, 17.07.2020 Обновлено: 11:03, 17.07.2020

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон в связи с пандемией коронавируса.

Информацию по состоянию на 16 июля опубликовали на сайте ведомства. Отмечается, Албания, Болгария и Египет стали доступными для отдыха украинцам. В "зеленой зоне" также находятся Турция и Хорватия.

При этом в "красной зоне" остаются Черногория и Мальдивы.

"Напоминаем, что граждане, которые приезжают из стран "красной зоны" в Украину, должны проходить обсервацию или воспользоваться приложением "Действуй дома", – говорится в сообщении.

Список стран "красной" и "зеленой" зоны
Минздрав
Список стран "красной" и "зеленой" зоны
Минздрав
Список стран "красной" и "зеленой" зоны
Минздрав
Список стран "красной" и "зеленой" зоны
Минздрав
Список стран "красной" и "зеленой" зоны
Минздрав

Как писал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения Украины изменило показатель для "опасных" стран с COVID-19.

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