В Кагарлыке обнаружили новые факты пыток: подозреваемых копов стало больше

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении еще двум правоохранителям и обнаружили новые факты пыток в Кагарлыкском отделении полиции.

Как отмечается на официальном сайте ГБР, в начале января 2020 года работники Кагарлицкого отделения полиции, которые сейчас подозреваются в пытках и изнасиловании, пытали двух лиц с целью получения признания в совершении краж (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Правоохранители били потерпевших, перевозили их в багажном отделении автомобиля по окраине города. После доставки пострадавших в Кагарлицкий отдел полиции применяли к ним электрический ток и приковали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня", – говорится в сообщении.

Также следствием установлено, что подозреваемый начальник одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции в мае 2020 года с целью получения признательных показаний избил еще одного гражданина, в результате чего он получил телесные повреждения средней степени тяжести.

По данным фактам следователи ГБР сообщили о подозрении еще одному работнику Кагарлицкого отделения полиции, а также задержанным в мае оперуполномоченному и начальнику одного из секторов этого отделения, которые сейчас содержатся в Киевском следственном изоляторе.

Таким образом, сообщено о подозрении уже четырем работниками Кагарлицкого отделение полиции.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении двух новых подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В случае доказательства вины им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как рассказал первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Голоса" Андрей Осадчук в Facebook, подозреваемые копы не проходили через полицейскую комиссию. Один из них даже не прошел психофизиологическое обследование.

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