В кафе под Полтавой крутили передачу НТВ с Прилепиным: разгорелся скандал

На Полтавщине разгорелся скандал из-за того, что в одном из придорожных кафе транслировали пропагандистскую программу с прославлением террористов "ДНР" телеканала НТВ.

Об инциденте написал на своей странице в Facebook Олег Мезенцев, возмутившись тем фактом, что кремлевские СМИ так свободно чувствуют себя в Украине после кодирования сигнала отечественными каналами.

"Полтавская область, Чутово. Зашел перекусить в дорожную кафешку "Дорожное кафе". Из телевизора вещает на НТВ Захар Прилепин, вокруг которого куча флагов "ДНР", – возмутился мужчина.

В кафе под Полтавой показывали Прилепина

По его словам, на вопрос, почему это происходит, администрация заведения ответила, что не собирается платить за украинские каналы, а посетители и вовсе промолчали.

"Потому что всем пох*й! Правда, украинцы?! Абсолютно всем пох*й! Получили. Простите нас те, кто не вернулся, мы про**али все. Сепары уже у нас в доме", – написал Мезенцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в ноябре подобный скандал произошел в одесском гастропабе "Рак и щука", который транслировал по телевизору программу российского топ-пропагандиста Владимира Соловьева.

Напомним, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заверил, что доступность российского телевидения в Украине упадет.

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