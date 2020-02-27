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27 февраля • обновлено в 14:11
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В кафе под Полтавой крутили передачу НТВ с Прилепиным: разгорелся скандал

2.2т
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На Полтавщине разгорелся скандал из-за того, что в одном из придорожных кафе транслировали пропагандистскую программу с прославлением террористов "ДНР" телеканала НТВ.

Об инциденте написал на своей странице в Facebook Олег Мезенцев, возмутившись тем фактом, что кремлевские СМИ так свободно чувствуют себя в Украине после кодирования сигнала отечественными каналами.

"Полтавская область, Чутово. Зашел перекусить в дорожную кафешку "Дорожное кафе". Из телевизора вещает на НТВ Захар Прилепин, вокруг которого куча флагов "ДНР", – возмутился мужчина.

В кафе под Полтавой показывали Прилепина

В кафе под Полтавой показывали Прилепина

По его словам, на вопрос, почему это происходит, администрация заведения ответила, что не собирается платить за украинские каналы, а посетители и вовсе промолчали.

"Потому что всем пох*й! Правда, украинцы?! Абсолютно всем пох*й! Получили. Простите нас те, кто не вернулся, мы про**али все. Сепары уже у нас в доме", – написал Мезенцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Персона
Захар Прилепин
Место
Украина
Тег
ДНР
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
КАЖДЫЙ РОГУЛЬ = СТУКАЧ! :-)))) Как писали доносы друг на друга - так и продолжают. :-)))))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-видео трансляции
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Соромно перед полеглими і їх рідними.А нашому Шибздику не соромно, бо , дійсно , відключили українські канали .і складається враження , що навмисно.
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