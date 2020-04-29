"Это огромная опасность": в Кабмине предупредили участников протестов

Протесты несут угрозу заболеть коронавирусом COVID-19 для самих участников и для их семей.

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Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, комментируя акцию под Кабмином, которая состоялась 29 апреля, передает "Укринформ".

"Сегодняшняя акция протеста под стенами Кабмина – это огромная опасность не только для ее участников, но и для членов их семей. Если среди митингующих был хотя бы один человек, больной коронавирусом, то риск заболеть есть у всех без исключения людей, которые были среди протестующих, и не только у них, а также у всех их родных и близких", – отметил он.

Степанов призвал граждан "быть сознательными, придерживаться правил карантина и оставаться дома".

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 29 апреля под зданием Кабинета министров прошла акция протеста с участием предпринимателей. Они потребовали отменить карантинные меры с 1 мая.

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