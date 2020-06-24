В Кабмине заявили, что вырубка леса в Украине упала на 20% и не является причиной наводнений

В Кабинете министров заявили, что за последние пять лет объем вырубки леса в Украине упал на 20%. Также в правительстве отметили, что именно дожди являются причиной наводнения на западе Украины.

Об этом в среду, 24 июня, во время брифинга заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, спрос на рынке леса уменьшился, что привело к снижению промышленного производства древесины.

"Уверен, что электронное чипирование сегодня работает. Спрос на рынке леса уменьшился, что привело к снижению промышленного производства древесины. В целом за последние пять лет в Украине объем вырубки и продажи леса сократился на 20%, в частности в Ивано-Франковской области", – сказал он.

Он также добавил, что за последние три дня в западных областях Украины выпало в разы больше осадков, чем может выдержать Карпатский лес. В то же время, глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий в Facebook заявил, что причина наводнений – осадки, а не вырубка лесов, как активно заявляют пользователи соцсетей.

"Лес может выдержать определенное количество осадков, но не такой объем, который мы наблюдаем сейчас в Карпатах. Давайте в цифрах – в среднем количество осадков в Ивано-Франковской области составило около 2,8 млрд кубометров, а лес максимально мог поглотить у 200-250 млн кубометров. Это лишь 10% от всех осадков. Итак, лес не может обуздать стихию горных рек. Лес – не дамба для предотвращения паводков и удержания такого количества и силы воды. Поэтому заявления, что причиной наводнений являются вырубки – это манипуляция и популизм", – написал он.

Глава лесагентства Украины рассказал о причинах наводнений на Западной Украине Facebook Андрея Заблоцкого

Как сообщал OBOZREVATEL, после масштабного наводнения на Прикарпатье в сети начали распространять фейковую информацию, якобы разрушительные последствия – результат не дождей, а массовой вырубки карпатских лесов.