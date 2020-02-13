В Кабмине выдали новую идею о "переписи" населения Крыма и Донбасса

Кабинет министров Украины рассматривает идею переписи населения Донбасса и аннексированного Крыма с помощью спутника.

Об этом заявил министр Дмитрий Дубилет. Подробностями задумки он поделился в эфире "UA: Украинское радио" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы как раз встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным", – рассказал представитель Кабмина.

Дубилет заявил об идее переписи населения оккупированных территорий с помощью спутника

По его словам, похожий проект тестировали в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властями. В частности, там пытались через спутниковые съемки и другие слои информации понять примерное количество населения.

"Но пока я не могу сказать, насколько точно можно оценить через спутники или какие-то другие инструменты население в Крыму и на оккупированных территориях", – признал Дубилет.

Он также подчеркнул, что Кабинет министров не может дать точный ответ о том, будет ли проводиться традиционная перепись населения в конце 2020 года. Это решение, добавил министр, должны принять за два-три месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр Кабмина Дмитрий Дубилет рассказал о последней переписи имеющегося населения Украины, которая показала, что в стране живет 37 млн 289 тысяч человек. Она проводилась по трем методологиям и учитывала данные с разных источников.

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