В Кабмине увидели признаки стабилизации ситуации с COVID-19 в Украине

В Кабинете министров Украины на фоне роста количества новых зараженных коронавирусом (COVID-19) заговорили о стабилизации ситуации с болезнью.

Об этом в эфире телеканала "Україна 24" говорил министр КМУ Олег Немчинов, комментируя итоги введения карантина выходного дня.

"По результатам анализа, который проводился секретариатом СНБО по неделям есть явное снижение активности в течение выходного дня. А если смотреть на статистику роста количества заболеваний, то недельные показатели говорят о том, что идет существенное замедление и фактическая стабилизация количества заболевших украинцев", – отметил чиновник.

Также министр добавил, что в среду, 2 декабря, будут новые предложения от Минздрава относительно карантинных мер в Украине. Также он не исключил введения локдауна.

"Прекращение экономической активности рассматривается, но оно могу быть скорректирована по итогам той или иной отрасли", – резюмировал Немчинов.

Однако отметим, что только за последнюю неделю в Украине фиксировали новые рекорды по количеству новых случаев инфицирования вирусом – более 16 тысяч больных в сутки. Также от осложнений от болезни умирало более 200 пациентов за день. К тому же Украина входила в топ стран Европы по распространению COVID-19.

Ранее Минздрав утверждал, что в Украине загруженность коек для больных COVID-19 снизилась до 47,5%. Однако украинцы в течение последнего месяца регулярно сообщали о том, что попасть в больницу практически невозможно. Также всплывали другие проблемы, в частности, нехватка кислорода и лекарств, о которых говорили волонтеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве сказали, зачем Украине трехнедельный локдаун.