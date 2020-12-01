В Кабмине увидели признаки стабилизации ситуации с COVID-19 в Украине

В Кабинете министров Украины увидели признаки стабилизации ситуации с коронавирусом (COVID-19).

Об этом в эфире телеканала "Україна 24" рассказал министр КМУ Олег Немчинов, комментируя итоги введения карантина выходного дня.

"По результатам анализа, который проводился секретариатом СНБО по неделям есть явное снижение активности в течение выходного дня. А если смотреть на статистику роста количества заболеваний, то недельные показатели говорят о том, что идет существенное замедление и фактическая стабилизация количества заболевших украинцев", – отметил чиновник.

Он добавил, что в среду, 2 декабря, будут новые предложения от Минздрава относительно карантинных мер в Украине. Также министр не исключил введения локдауна.

"Прекращение экономической активности рассматривается, но оно могу быть скорректирована по итогам той или иной отрасли", – резюмировал Немчинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве сказали, зачем Украине трехнедельный локдаун.