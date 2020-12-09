В Кабмине уточнили, как будет работать транспорт при локдауне

Юрий Сергиенко Общество 17:42, 9.12.2020 Обновлено: 18:02, 9.12.2020

Работа транспорта во время усиления карантинных мер в январе 2021 года в Украине не будет останавливаться.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. По его словам, ограничения не коснуться общественного транспорта внутреннего и междугороднего сообщения, а также авиаперелетов.

  • Маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения.

  • Метро продолжит перевозить пассажиров без ограничения количеством мест для сидения.

  • Внутренние авиаперевозки также будут осуществляться без ограничений. При этом во время путешествий за границу следует проверять условия въезда/выезда, которые установлены для украинцев.

  • Операторы почтовой связи продолжат работу в обычном режиме.

Telegram Владислава Криклия.

Напомним, что Кабинет министров решил ввести локдаун в Украине с 8 по 24 января.

Усиленный карантин будет предусматривать запрет работы:

  • кафе, баров, ресторанов (кроме на вынос, доставки и заведений питания в аэропортах);

  • магазинов непродовольственных товаров;

  • кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;

  • торгово-развлекательных центров;

  • проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий;

  • на каникулы отправят все учебные заведения, кроме детских садов.

Продолжат работать:

  • продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы;

  • будет разрешена торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией;

  • салоны красоты и парикмахерские – только по предварительной записи, без ожидания в помещении;

  • торговля непродовольственными товарами – только на рынках или доставка.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк заявил, что отсрочка локдауна может привести к росту летальных случаев в Украине – до 20 тысяч.

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