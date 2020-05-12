Министерство инфраструктуры Украины работает над возобновлением работы пассажирского транспорта с 22 мая после окончания карантина.

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Об этом заявил глава ведомства Владислав Криклий, сообщается на сайте министерства. По его словам, работать транспорт будет в безопасном формате.

"Работаем сейчас над тем, чтобы через 10 дней пассажирский транспорт смог постепенно возобновить работу. Но в безопасном формате – с обязательным соблюдением масочного режима, дезинфекции, учитывая ограничения касательно количества пассажиров и посадочных мест. Как министр инфраструктуры я защищаю вас, перевозчиков, и всех работников отрасли, поэтому настаиваю на этом", – подчеркнул Криклий.

По его словам, Министерство инфраструктуры подготовило предложение относительно постепенного возобновления пассажирских перевозок. Этот вопрос обсуждается с Минздравом.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал продление карантина после 22 мая, несмотря на смягчение ограничительных мер с 11 мая.

По его словам, правительство работает над механизмом введения каждого из пяти этапов выхода из карантина.