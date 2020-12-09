В Кабмине рассказали, как будут работать рестораны и кафе в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь кафе и ресторанам разрешили продлить работу до 01:00 1 января 2021 года.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на заседании Кабинета министров. В другие дни общего карантина заведения общественного питания смогут работать до 23:00.

При этом расчетные операции разрешено проводить только до 22:00.

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил в комментарии "РБК-Украина", что удлиненный график работы кафе, баров и ресторанов в ночь с 31 декабря на 1 января не приведет к рост заболеваемости COVID-19.

"На Новый год – это праздник, необходимо чтобы люди отдохнули, и то, что это будет не тот процент, который даст срез заболеваемости, – это однозначно", – отметил чиновник.

Напомним, локдаун в Украине введут с 8 по 24 января 2021 года. Его в правительстве назвали "зимними каникулами ради безопасности" граждан. Соответствующее решение Кабинет министров принял на внеочередном заседании в среду, 9 декабря.

На период действия жесткого карантина в Украине запретят работу:

кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и навынос);

магазинов непродовольственных товаров;

кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров и ТРЦ;

учреждений образования, кроме детских садов;

массовых мероприятий.

Карантин "зимних каникул" Кабмин

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк заявил, что отсрочка локдауна может привести к росту летальных случаев в Украине – до 20 тысяч.