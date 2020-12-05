В Кабмине ответили, вернут ли в Украине карантин выходного дня

Украина не вернется к карантину выходного дня для сдерживания распространения коронавируса до конца 2020 года.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24". При этом он допустил новое ужесточение карантина, которое будет сильно отличаться от предыдущих.

"Сейчас осуществляются все меры для того, чтобы в случае необходимости, если мы достигнем порога в 25 тыс. и больше заболеваний в день, перейти в январе к более жестким карантинным ограничениям, которые будут сильно отличаться как от карантина выходного дня и адаптивного карантина, так и от весеннего карантина, когда мы не понимали, с чем столкнулись", – сказал Немчинов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предположил, что во время локдауна, который Кабинет министров может ввести в начале января 2021 года, будут работать церкви, гостиницы и горнолыжные курорты.