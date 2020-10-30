В Кабмине оценили возможность роспуска КСУ

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что увольнение всего состава Конституционного суда Украины, что предложил президент Владимир Зеленский, – это сложная процедура.

В эфире "Сніданку з 1+1" она рассказала, что согласно закону, судей Конституционного суда увольняют судьи этого же суда.

"Это достаточно сложная процедура независимо от того, какое основание, кроме вопросов, когда речь идет о вступлении в силу обвинительного приговора суда", – сказала она.

Решение КС по закрытию публичного реестра деклараций она считает беспрецедентной ситуацией. Именно поэтому было вызвано заседание СНБО.

"Этому решению предшествовал ряд событий, а также ряд предыдущих решений суда по антикоррупционным институтам. Учитывая содержание этого решения и наступление на все демократические реформы, касающиеся верховенства права, президент созвал заседание Совбеза", – подчеркнула вице-премьер.

Она заверила, что власть Украины настроена на реформы и соблюдение принципов верховенства права.

"Я думаю, что это адекватный ответ, который отвечает интересам народа Украины, интересам по евроатлантической интеграции. Запрос общества высокий в этих направлениях. Вся власть в стране, кроме Конституционного Суда, настроена на реформы и соблюдение принципов верховенства права", – заявила Стефанишина.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить весь состав Конституционного суда из-за его решения отменить уголовную ответственность за ложь в декларациях. Соответствующий законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" главы государства зарегистрирован на сайте парламента.

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