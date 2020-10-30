В Кабмине оценили возможность роспуска КСУ
Согласно закону, состав КСУ увольняют судьи этого же учреждения
По словам Стефанишиной, эта процедура является сложной
Она заверила, что власть Украины настроена на реформы и соблюдение принципов верховенства права
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что увольнение всего состава Конституционного суда Украины, что предложил президент Владимир Зеленский, – это сложная процедура.
В эфире "Сніданку з 1+1" она рассказала, что согласно закону, судей Конституционного суда увольняют судьи этого же суда.
"Это достаточно сложная процедура независимо от того, какое основание, кроме вопросов, когда речь идет о вступлении в силу обвинительного приговора суда", – сказала она.
Решение КС по закрытию публичного реестра деклараций она считает беспрецедентной ситуацией. Именно поэтому было вызвано заседание СНБО.
"Этому решению предшествовал ряд событий, а также ряд предыдущих решений суда по антикоррупционным институтам. Учитывая содержание этого решения и наступление на все демократические реформы, касающиеся верховенства права, президент созвал заседание Совбеза", – подчеркнула вице-премьер.
Она заверила, что власть Украины настроена на реформы и соблюдение принципов верховенства права.
"Я думаю, что это адекватный ответ, который отвечает интересам народа Украины, интересам по евроатлантической интеграции. Запрос общества высокий в этих направлениях. Вся власть в стране, кроме Конституционного Суда, настроена на реформы и соблюдение принципов верховенства права", – заявила Стефанишина.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить весь состав Конституционного суда из-за его решения отменить уголовную ответственность за ложь в декларациях. Соответствующий законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" главы государства зарегистрирован на сайте парламента.
Как писал OBOZREVATEL:
Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
Решение КСУ заблокировало доступ НАПК в государственные реестры, необходимый для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее невозможно назначение победителей местных выборов.
Офис президента опубликовал заявление, в котором пообещал: антикоррупционные инструменты в законодательстве Украины "будут сохранены или в крайнем случае восстановлены".
Кабинет министров 29 октября обязал НАПК восстановить доступ к реестру деклараций чиновников. Он уже заработал.
Со своей стороны, президент Владимир Зеленский поручил безотлагательно разработать и подать в Верховную Раду законопроект о восстановлении доверия к конституционного судопроизводства. Глава правительства отметил, что работа над ним уже ведется.