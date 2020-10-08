В Кабмине оценили возможность нового локдауна из-за COVID-19

В Кабинете министров Украины исключают введение нового локдауна из-за пандемии коронавируса (COVID-19).

Как рассказал в интервью РБК-Украина министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, местные выборы также переносить не будут.

Он напомнил, что выборы пройдут через три недели – 25 октября.

"Все идет по плану, мы опираемся на собственный прогноз. Сейчас речь о локдауне не идет", – отметил Чернышов.

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