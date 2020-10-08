В Кабмине оценили возможность нового локдауна из-за COVID-19

Мирослав Семенюк Общество 09:00, 8.10.2020 Обновлено: 09:19, 8.10.2020

В Кабинете министров Украины исключают введение нового локдауна из-за пандемии коронавируса (COVID-19).

Как рассказал в интервью РБК-Украина министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, местные выборы также переносить не будут.

Он напомнил, что выборы пройдут через три недели – 25 октября.

"Все идет по плану, мы опираемся на собственный прогноз. Сейчас речь о локдауне не идет", – отметил Чернышов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что для введения полного карантина в стране не стоит привязываться к какой-то дате.

  • Он также отметил, что прибегать к таким шагам не придется, если все будут придерживаться санитарных норм.

  • Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Украина пока не пойдет путем Израиля и не будет вводить повторно полный локдаун.

  • Израиль вернулся к усиленному карантину с 25 сентября из-за существенного прироста заболеваемости и смертности от коронавируса.

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