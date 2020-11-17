В Кабмине открыто заговорили о продлении карантина выходного дня
В Украине могут продлить карантин выходного дня после 30 ноября, ведь окончательного дедлайна нет.
Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
"Да. И надо смотреть, как пройдут эти три недели. Если вы помните, как вводились первые карантинные ограничения, тогда мы тоже надеялись на одно, получили другое. Как и в других странах. И на самом деле очень много будет зависеть от того, как мы будем придерживаться этого карантина", – отметил чиновник.
Немчинов добавил, если будет такая необходимость, что в Украине будут продолжать карантин, сколько понадобится.
"В целом, карантин – это вопрос к массовой вакцинации, когда мы сможем уже полностью разблокировать все сферы нашей жизни", – сказал он.
Также министр подчеркнул, что в Украине в зависимости от эпидемиологической ситуации могут появляться новые "красные" зоны карантина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее мэры ряда городов отказались вводить карантин выходного дня.
По всей стране прошли акции протеста предпринимателей против введения правительством так называемого карантина выходного дня.
Только за первый день нового карантина, 14 ноября, полицейские начали 9 уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.
Министр здравоохранения Максим Степанов рекомендовал мэрам, которые выступили против карантина выходного дня, посетить больницы и посмотреть на пациентов в тяжелом состоянии.
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что мэры городов не имеют полномочий разрешать работать заведениям, деятельность которых запрещена правилами карантина выходного дня.
Позже Шмыгаль провел онлайн-встречу с мэрами крупных городов на фоне протестов против карантина выходного дня.
Президент Украины Владимир Зеленский одобрил внедрение карантина выходного дня и пообещал бизнесу поддержку во время вынужденного простоя.