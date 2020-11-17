В Кабмине открыто заговорили о продлении карантина выходного дня

В Украине могут продлить карантин выходного дня после 30 ноября, ведь окончательного дедлайна нет.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Да. И надо смотреть, как пройдут эти три недели. Если вы помните, как вводились первые карантинные ограничения, тогда мы тоже надеялись на одно, получили другое. Как и в других странах. И на самом деле очень много будет зависеть от того, как мы будем придерживаться этого карантина", – отметил чиновник.

Немчинов добавил, если будет такая необходимость, что в Украине будут продолжать карантин, сколько понадобится.

"В целом, карантин – это вопрос к массовой вакцинации, когда мы сможем уже полностью разблокировать все сферы нашей жизни", – сказал он.

Также министр подчеркнул, что в Украине в зависимости от эпидемиологической ситуации могут появляться новые "красные" зоны карантина.

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