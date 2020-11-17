В Кабмине объяснили, почему в Украине не будет массового тестирования на COVID-19

Украина не готова протестировать на коронавирус все 40 млн своих граждан.

Об этом заявил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов в интервью "РБК-Украина". По его словам, такое тестирование требует привлечения очень больших ресурсов, как финансовых, так и людских.

"К сожалению, это не тесты на беременность, это сложный процесс, и статистика сложнее. Поэтому премьер (Денис Шмыгаль, – ред.) и скоммуницировал, что мы миллиард гривен дополнительно выделили на закупку экспресс-тестов. Это, по разным оценкам, будет примерно до 3 миллионов тестов на антиген, которые будут стоить где-то 380 гривен, может, чуть меньше. И предполагается массовое тестирование в красных зонах с помощью этих тестов", – сказал он.

Украина значительно больше, чем Словакия, подчеркнул Немчинов.

"И надо понимать мультипликатор затраченных усилий на эти мероприятия. Это хорошие мероприятия ... итальянцы это делали, но они это делали в отдельных городах. Но никто не тестировал все 60 млн итальянцев", – подчеркнул министр.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Министерство здравоохранения отменило дополнительное тестирование на коронавирус для завершения амбулаторного лечения. Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что соответствующие изменения были внесены в стандарты оказания медицинской помощи при COVID-19.