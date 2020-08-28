В Кабмине объяснили, почему срочно закрыли иностранцам въезд в Украину

Украина решила закрыть свои границы для некоторых категорий иностранных граждан на день раньше (28-го, а не 29-го августа), чтобы уберечь их и украинцев от COVID-19.

А также, чтобы не допустить нарушения законодательства на границе. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, решение ускорить срок введения ограничений на въезд для иностранцев было непростым. Его рассматривали с несколькими министерствами.

Они, в частности, выразили обеспокоенность, что в период, который был объявлен ранее, будут совершены те или иные правонарушения коррупционного характера. Например, быстрый въезд на территорию Украины лиц, которые не имеют такого права.

"Поэтому решили ускорить этот процесс и быстрее запустить карантинные ограничения", – отметил Немчинов.

Кроме этого, ситуацию с иностранцами, которые уже успели приобрести билеты на 28 августа, но не смогли приехать в Украину, он назвал форс-мажором, а также добавил, что, к сожалению, с этим нужно смириться.

"Это необходимое условие (ограничение въезда. – Ред.), которое мы должны обеспечить, чтобы сохранить здоровье не только сограждан, но и людей, которые прилетают в Украину", – подчеркнул министр.

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