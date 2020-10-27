В Кабмине объяснили, почему деньги для онкобольных отдали на дороги

Перераспределение средств, предусмотренных Минздраву по программе по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний, позволит реализовать незавершенный проект в следующем году.

Об этом с ссылкой на пресс-службу правительства сообщает "Европейская правда".

"Решение Межведомственной комиссии по вопросам государственных инвестиционных проектов по перераспределению средств для проекта "Совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине" позволяет обеспечить его полную реализацию в следующем году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство поддержало решение Комиссии по перераспределению средств с необходимостью предвидения этих средств для завершения данного проекта в 2021 году.

С этой целью Минэкономики внесено постановление, которое обеспечит выполнение этого решения в следующем году. Решение о перераспределении будет согласовано бюджетным комитетом.

"Дополнительно отметим, что решение Комиссии о перераспределении было принято на основании мониторинга реализации проекта в 2020 году (сумма использованных средств за 8 месяцев текущего года составляет 0,4%) и невозможности реализации этого проекта в 2020 году", - сообщили в Кабмине.

"Все решения по перераспределению средств принимаются Межведомственной комиссией по вопросам государственных инвестиционных проектов, которая состоит из 8 членов правительства и 17 народных депутатов членов Комитета ВРУ по вопросам бюджета. Последнее заседание Комиссии состоялось 29 сентября 2020 года", - добавили в пресс-службе.

Народный депутат из фракции "Слуга народа", заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Александр Трухин заявил, что информация о направлении на ремонт дорог 61,5 млн гривен, которые якобы были предусмотрены для программы Министерства здравоохранения по борьбе с онкозаболеваниями, "изложена манипулятивно".

"В 2020 году на реализацию программы Министерства здравоохранения по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний, в частности строительство онкоцентра, было предусмотрено 116 млн гривен. Однако в течение девяти месяцев эти средства так и не были использованы.

В частности, не была разработана в соответствии проектно-сметная документация, не проведены тендеры и не избранные подрядчики, которые будут реализовывать проект.

Поэтому в сентябре Межведомственная комиссия по вопросам государственных инвестиционных проектов на своем заседании в соответствии с регламентом и законодательством, решила оставить на проект МОЗ 1,3 млн гривень - для проведения первоочередных работ, а остальные средства перераспределить на более насущные программы", - заявил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров передал на дороги во Львовской области 61,6 млн грн по бюджетной программе, которая предусматривала средства на совершенствование диагностики онкологических заболеваний.

Украинцев возмутил этот факт: в соцсетях появилось много гневных комментариев.