Счет на миллионы: в Кабмине назвали огромную цифру мигрантов из Украины

С 2010 года за рубеж из Украины выехали четыре миллиона ее граждан. При этом темпы оттока населения постоянно растут, ведь миграция носит циклический характер.

Такую статистику и инфографику обнародовал на своем Telegram-канале министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Исключение – в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях. То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение – люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально) и больше – в Европу", – написал чиновник.

Миграция из Украины "Новое время"

Подытоживая, он отметил, что правительство будет делать все возможное, чтобы национальная экономика росла быстрее и у украинских граждан было меньше поводов уезжать из дома.

Статистика миграции из Украины Telegram-канал Дмитрия Дубилета

Как сообщал OBOZREVATEL, трудовые мигранты за 10 месяцев 2019 года отправили в Украину 9,7 миллиарда долларов. При этом Национальный банк ожидает существенное увеличение поступлений до конца года.

А в исследовании, проведенном по заказу представительства Международной организации по миграции, говорится, что около 65% пострадавших от торговли людьми украинцев (за три последние года) попадают в трудовое рабство в России.

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