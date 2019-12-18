Главная Новости
18 декабря • обновлено в 10:04
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Счет на миллионы: в Кабмине назвали огромную цифру мигрантов из Украины

1.1т
Читать материал на украинском

С 2010 года за рубеж из Украины выехали четыре миллиона ее граждан. При этом темпы оттока населения постоянно растут, ведь миграция носит циклический характер.

Такую статистику и инфографику обнародовал на своем Telegram-канале министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Исключение – в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях. То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение – люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально) и больше – в Европу", – написал чиновник.

Миграция из Украины

Миграция из Украины

"Новое время"

Новости
Трудовая миграция из Украины приобрела еще большие масштабы: что произошло

Подытоживая, он отметил, что правительство будет делать все возможное, чтобы национальная экономика росла быстрее и у украинских граждан было меньше поводов уезжать из дома.

Статистика миграции из Украины

Статистика миграции из Украины

Telegram-канал Дмитрия Дубилета

Как сообщал OBOZREVATEL, трудовые мигранты за 10 месяцев 2019 года отправили в Украину 9,7 миллиарда долларов. При этом Национальный банк ожидает существенное увеличение поступлений до конца года.

А в исследовании, проведенном по заказу представительства Международной организации по миграции, говорится, что около 65% пострадавших от торговли людьми украинцев (за три последние года) попадают в трудовое рабство в России.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Трудовая миграция из Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Трудовая миграция из Украины
Персона
Дмитрий Дубилет
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
18
Смешно
0
Интересно
2
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Александров Сергей
Александров Сергей
Обычно у нас на фирме хох-ляцкие свиньи-гастеры на зиму уезжали с объектов и возвращались в свой хлев. А в этом году почти никто не уехал. Соглашаются работать за половину летней зарплаты.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Федоров Федор
Федоров Федор
Приматы развалили страну, чтоб люди могли больше ездить Европу, чем в Россию. Что ж, вполне себе хорошее настроение начинаем) Белым господам нужны были белые послушные рабы за недорого. Ведь арабы и негры там предпочитают не работать и получать пособия. А укроиньцы работают там за недорого, чтоб поддерживать ЕС, чтоб арабы и негры могли там не работать и получать пособия. Героям Слава!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Яка несподиванка! За це стоял Муйдан? По опросам, до 70% украинцев мечтают или планируют оттуда свалить. Как это патриотично- сдрыснуть с родины Христа и Будды и любить гарну Украину из-за забугорье! Настоящие поцриоты!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги