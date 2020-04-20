В Кабмине назвали новую дату пика коронавируса в Украине

В Кабинете Министров Украины заявили, что ожидают пика заболеваемости коронавирусом в начале мая.

Об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому на совещании по преодолению пандемии COVID-19 сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба главы государства. По его словам, в это время должно начаться внедрение антикризисных мер по поддержке экономики.

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Также премьер-министр пояснил причины задержки получения данных о количестве зараженных коронавирусом из семи областей.

"В одном из регионов произошла техническая ошибка, где перезагружали оборудование, но в целом на Пасху много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам. В правительстве сообщили, что все данные обязательно будут включены в общую статистику", – сказано в сообщении.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что выплаты врачам и медицинскому персоналу, который сейчас задействован в борьбе с распространением болезни, состоятся в конце апреля.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пик инфицирования коронавирусом в стране может быть в 20-х числах апреля.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Зеленский предупредил украинцев, что заболеть COVID-19 может до 10% от общего количества населения страны. Он подчеркнул, что ситуацию можно пройти относительно безболезненно, если придерживаться условий карантина.

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