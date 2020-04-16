Главное условие реинтеграции в Украину временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма заключается в реинтеграции "сердец и голов" украинцев, проживающих на них.

Для этого правительству придется побороть "вирус" российской пропаганды, которому эти люди были подвержены на протяжении 25 лет. Об этом в эфире ObozTV заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Нас ждет серьезная "антивирусная" работа", – сказал он. "Мы сможем провести реинтеграцию, только если мы сможем вернуть сердца и головы людей. Тогда мы вернем и территории", – добавил чиновник.

"Этот "вирус" они получают не 6 лет. 25 лет к ним стучалась российская пропаганда. К сожалению, предыдущие официальные Киевы мало уделяли внимания и Крыму, и Донбассу, в том числе в информационной политике, в идеологической политике", – констатировал он.

Возвращение Донбасса: вице-премьер назвал условие

В частности, Резников напомнил, что жители этих регионов смотрели не украинское, а российское телевидение, которое транслировалось местными каналами.

Он назвал два направления, в которых следует действовать. Первое – обеспечение украинского телевизионного и радиовещания на оккупированных территориях. Второе – существенное повышение уровня жизни на подконтрольных территориях Украины, прежде всего, в Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

"Берлинская стена сначала упала ментально – в головах, а потом ее разобрали на сувениры", – напомнил чиновник.

Резников сообщил, что, несмотря на текущие вопросы, связанные с противодействию пандемии коронавируса, сегодня в правительстве создается специальная программа по реинтеграции оккупированных территорий. Ее презентация запланирована на ближайшее время.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Алексей Резников рассказал о том, что у команды президента Владимира Зеленского существует как минимум три варианта развития событий на Донбассе и быстрый способ разрешения конфликта не является приоритетным.