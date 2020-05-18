В Кабмине сказали, когда возобновится международное авиасообщение

Глава правительства Украины прогнозирует возобновление авиасообщения, в том числе международного, в июне.

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При этом есть некоторые условия, заявил 18 мая премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Авиасообщение, международное в том числе, возобновится вероятно в июне месяце. Но нужно, чтобы возобновилось сообщение с теми (странами), куда лететь. Необходимо понимать какие страны также возобновят авиасообщение", – отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, страны Европы объявили о возможности возобновления авиасообщения на ранее 15 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 22 мая Кабинет министров может разрешить работу общественного транспорта с 22 мая, а с 25-го – могут запустить метро и открыть детские сады.

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