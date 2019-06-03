В Израиле умер последний участник восстания в лагере смерти Собибор

Последний участник восстания в нацистском концлагере Собибор Семен Розенфельд скончался в Израиле в возрасте 96 лет.

"Свыше 250 тысяч евреев были уничтожены в этом немецком лагере смерти, построенном на польской земле. Мы помним всех жертв и героев восстания", - заявил пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон.

Как известно, бунт узников Собибора считается единственным успешным восстанием в нацистских концлагерях за годы Второй мировой войны.

Семен Розенфельд РИА Новости

Собибор — концлагерь, организованный нацистами рядом с украинским селом Собибор (сейчас — территория Польши), на современной польско-украинской границе.

Собибор известен восстанием узников — немцы выбирали из пленных евреев хороших сапожников, портных, ювелиров, столяров для подсобных работ. Но они организовали нападение на администрацию концлагеря и побег из него.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января в Киеве умер последний из организаторов бунта в нацистском концлагере Собибор Аркадий Вайспапир.

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