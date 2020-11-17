В Израиле статистика COVID-19 росла, пока не ввели локдаун, – Бриль

Карантин выходного дня не может быть достаточно эффективным для сдерживания распространения коронавируса, поскольку большая часть заражений происходит в рабочие дни. Снизить статистику заболевших поможет локдаун.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль. "В Израиле статистика росла, пока не ввели локдаун", – сообщил он.

"Основной путь заражения – когда дети приходят со школы и когда на работе, в помещениях и офисах, идет заражение. Я не думаю, что в выходной день настолько много социальных контактов. Более развитая сеть контактов именно в будние дни", – сказал медик.

Он сообщил, что в Израиле карантин выходного дня не вводили, поскольку "он не имеет смысла".

Врач рассказал, что после локдауна в Израиле "люди стали больше соблюдать меры защиты – дистанция, ограничение по количеству посетителей в ресторанах, в магазинах".

"Наверное, нет смысла закрывать бизнес. Это значит похоронить его. Надо просто сделать так, чтобы там заражений было меньше. Дистанция, отсутствие большого скопления людей. И чтобы люди надели маски – не на подбородок, потому что это просто глупо. Не для галочки, а для того, чтобы прекратить передачу. Тогда и бизнес не загнется. Ведь зачастую сам бизнес, сами же люди не предотвращают распространение вируса", – подчеркнул он.

Вместе с тем медик сообщил о том, что в Израиле граждане, которые остались без работы из-за карантина, получают компенсацию в размере 70% прежней зарплаты, "бизнесы тоже получают большие дотации". Одновременно в стране предусмотрены большие штрафы за несоблюдение карантинных требований.

"Если бы кто-то зарплату свою отдал, то он бы в следующий раз масочку надел, а не разводил демагогию", – заметил врач, говоря о больших штрафах.

Как писал OBOZREVATEL, народный депутат Украины, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что в стране следует вводить полный локдаун с двумя оговорками.